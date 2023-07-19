Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Манчестер Юнайтед
Сегодня
16:00 (Мск)
Лион
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Ференцварош
Сегодня
19:00 (Мск)
КИ Клаксвик
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Тб
Сегодня
19:00 (Мск)
Астана
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Карлсруэ
Сегодня
19:30 (Мск)
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Бетис
Сегодня
21:00 (Мск)
Монако
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
12:04, 19 июля 2023Спорт

Норвежский теннисист поддержал игравшую в паре с россиянкой соотечественницу

Норвежский теннисист Каспер Рууд поддержал игравшую в паре с россиянкой соотечественницу

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Норвежский теннисист, четвертая ракетка мира Каспер Рууд выразил поддержку соотечественнице Ульрикке Эйкери, игравшей на Уимблдоне-2023 в паре с россиянкой Александрой Пановой. Об этом сообщает NRK.

Спортсмен выразил недоумение принуждением норвежки к извинениям. «В каком-то смысле это похоже на охоту на ведьм. Уимблдон допустил этих спортсменов, поэтому я не вижу проблемы в том, что она решила играть с российской спортсменкой в паре», — заявил Рууд.

Эйкери извинилась за игру с Пановой после критики в СМИ 18 июля. Она отметила, что очень сожалеет о своем выборе. В парном разряде британского турнира норвежка и россиянка дошли до второго раунда.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали железнодорожную станцию в приграничном регионе России

    Воспитатели лагеря на Урале били детей и подглядывали за ними в душе

    Норвежский теннисист поддержал игравшую в паре с россиянкой соотечественницу

    В Херсонской области сообщили об уничтожении крупнейшего склада ВСУ

    Акции Microsoft рекордно подорожали

    Курс евро к рублю обновил максимум

    Названа главная особенность минометов «Дрок»

    Мэр Одессы назвал прошедшую ночь самой страшной из-за ракетного обстрела

    Появились подробности о задержанном за похищение шестилетней девочки в Шахтах

    Эксперт по чистоте предостерегла от частой ошибки при обработке поверхностей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости