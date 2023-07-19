Норвежский теннисист поддержал игравшую в паре с россиянкой соотечественницу

Норвежский теннисист Каспер Рууд поддержал игравшую в паре с россиянкой соотечественницу

Норвежский теннисист, четвертая ракетка мира Каспер Рууд выразил поддержку соотечественнице Ульрикке Эйкери, игравшей на Уимблдоне-2023 в паре с россиянкой Александрой Пановой. Об этом сообщает NRK.

Спортсмен выразил недоумение принуждением норвежки к извинениям. «В каком-то смысле это похоже на охоту на ведьм. Уимблдон допустил этих спортсменов, поэтому я не вижу проблемы в том, что она решила играть с российской спортсменкой в паре», — заявил Рууд.

Эйкери извинилась за игру с Пановой после критики в СМИ 18 июля. Она отметила, что очень сожалеет о своем выборе. В парном разряде британского турнира норвежка и россиянка дошли до второго раунда.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.