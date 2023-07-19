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00:42, 19 июля 2023Бывший СССР

Украина предложила новый маршрут поставок после выхода России из зерновой сделки

Посол Украины Боднар предложил новый маршрут поставок зерна через Болгарию и Румынию

Фото: Umit Bektas / Reuters

Украинские власти изучают новый вариант маршрута транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии в рамках зерновой сделки. Об этом сообщил посол Украины в Анкаре Василий Боднар, передает РИА Новости.

Он отметил, что Киев считает такой пусть поставок возможным. Однако, уточнил дипломат, для этого «международное сообщество должно гарантировать Украине возможность реализации такого сценария и одновременно "давить на Россию"».

Ранее содиректор греческой компании Doric Shipbrokers SA, ранее направлявшей суда в рамках сделки, Василис Муйис указал, что ни один здравомыслящий владелец не будет отправлять суда в украинские порты без страховки, то есть без защиты морского коридора. «Торговля Украины мертва», — заявил бизнесмен.

17 июля стало известно о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор. Позже глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом иные варианты поставок зерна.

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    Марина Совина
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