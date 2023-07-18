Бизнесмены поставили крест на морской торговле Украины

Bloomberg: после завершения зерновой сделки никто «в здравом уме» не отправит суда

После истечения срока зерновой сделки никто «в здравом уме» не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителей бизнеса по морским грузоперевозкам.

Так, пловам содиректора греческой компании Doric Shipbrokers SA, ранее направлявшей суда в рамках сделки, Василиса Муйиса ни один здравомыслящий владелец не будет отправлять суда без страховки, то есть без защиты морского коридора. «Торговля Украины мертва», — цитирует его агентство.

Менеджер по морскому качеству международной торговой ассоциации владельцев сухогрузов Intercargo Пол Маркидес считает, что судовладельцы не войдут в украинские порты, пока не получат соответствующих гарантий безопасности.

