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16:38, 19 июля 2023Интернет и СМИ

Варламова потребовали оштрафовать

SHOT: против Варламова возбудили административное дело за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Роскомнадзор потребовал оштрафовать российского блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за отсутствие маркировки иноагента. Об этом в среду, 19 июля, сообщает SHOT в Telegram.

По данным издания, в отношении Варламова возбуждено административное дело за отсутствие пометки в соцсетях о том, что он является иноагентом. За это правонарушение блогеру грозит штраф на сумму до 50 тысяч рублей.

В мае Варламов подал в суд иск к Минюсту с требованием признать незаконным включение его в реестр иноагентов. В июне суд отклонил иск блогера, оставив решение Минюста в силе.

Варламова внесли в реестр иноагентов в марте 2023 года. Согласно заявлению Минюста, блогер «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранных источников». Сам Варламов позднее заявил, что новость о признании иноагентом не стала для него сюрпризом.

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