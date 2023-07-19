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21:43, 19 июля 2023Спорт

Винер прокомментировала решение о допуске российских гимнастов на турниры

Винер призвала дождаться условий допуска российских гимнастов на международные турниры

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и тренер Ирина Винер оценила решение Международной федерации гимнастики (FIG) о возвращении россиян на турниры. Ее слова приводит ТАСС.

«Мне совершенно нечего сегодня комментировать, потому что абсолютно непонятно ничего», — заявила она, призвав дождаться выработки более четких условий допуска.

Ранее 19 июля FIG объявила о допуске российских гимнастов на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Для выступления на турнирах спортсмены должны подать индивидуальную заявку и получить одобрение FIG.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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