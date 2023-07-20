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23:34, 20 июля 2023Спорт

Загитова рассказала о занятиях фигурным катанием сквозь слезы

Олимпийская чемпионка Загитова заявила, что в детстве ей не нравилось фигурное катание

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире «Первого канала» рассказала о том, как начинала заниматься фигурным катанием.

Спортсменка заявила, что в детстве ей вообще не нравилось фигурное катание. «Меня привела мама: "Давай, иди, катайся". А я рыдала около бортика: "Забери меня отсюда". По сути, она меня заставила…» — вспомнила она. Фигуристка добавила, что оставалась без побед до тех пор, пока не стала заниматься в группе Этери Тутберидзе.

8 июля издание The Sun US оценило состояние 21-летней спортсменки. По информации источника, финансовое положение фигуристки оценивается в пять миллионов долларов.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы. Фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. После этого она работала ведущей в шоу «Ледниковый период», выходящем в эфир на Первом канале.

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    Анастасия Борисова
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