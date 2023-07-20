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12:54, 20 июля 2023Спорт

Костомаров рассказал об адаптации к жизни с протезами

Роман Костомаров рассказал, что ему непросто адаптироваться к новой жизни с протезами
Оксана Домнина и Роман Костомаров

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Кадр: Роман Костомаров / TenChat

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал об адаптации к жизни с протезами. Спортсмен высказался на своей странице в социальной сети TenChat.

«Адаптируемся к новой жизни. Конечно же, все это совсем непросто. Иногда хочется все вернуть назад, но мы понимаем, что это невозможно. Что поделать — в такие условия мы поставлены сегодня», — заявил Костомаров, поблагодарив всех, кто его поддерживает.

6 июля Костомарова выписали из больницы. По информации Telegram-канала «112», фигуристу сделали временные протезы, но уже заказаны индивидуальные и современные.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Андрей Стрельцов
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