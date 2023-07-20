Тренер раскрыл секрет идеальных ног Марго Робби

Тренер Робертс заявил, что нужно ходить босиком, чтобы иметь ноги как у Марго Робби

Фитнес-тренер Мэтт Робертс раскрыл секрет идеальных ног австралийской актрисы Марго Робби. Его слова приводит Daily Mail.

Робертс заявил, что нужно каждодневно тренировать ступни, чтобы иметь ноги как у 33-летней Робби. Для этого необходимо сесть на пол с голыми ступнями и потянуть их на себя. Он подчеркнул, что упражнение можно выполнять с полотенцем или фитнес-резинкой, чтобы увеличить амплитуду движения.

Кроме того, тренер рекомендовал чаще ходить дома босиком. По его мнению, обувь делает ноги ленивыми, обеспечивая постоянную поддержку стопе.

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