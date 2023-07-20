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18:18, 20 июля 2023Спорт

Тренер раскрыл секрет идеальных ног Марго Робби

Тренер Робертс заявил, что нужно ходить босиком, чтобы иметь ноги как у Марго Робби
Марго Робби

Марго Робби. Фото: Mike Blake / Reuters

Фитнес-тренер Мэтт Робертс раскрыл секрет идеальных ног австралийской актрисы Марго Робби. Его слова приводит Daily Mail.

Робертс заявил, что нужно каждодневно тренировать ступни, чтобы иметь ноги как у 33-летней Робби. Для этого необходимо сесть на пол с голыми ступнями и потянуть их на себя. Он подчеркнул, что упражнение можно выполнять с полотенцем или фитнес-резинкой, чтобы увеличить амплитуду движения.

Кроме того, тренер рекомендовал чаще ходить дома босиком. По его мнению, обувь делает ноги ленивыми, обеспечивая постоянную поддержку стопе.

19 июля эксперт по фитнесу и питанию Ирина Ротач раскрыла секрет идеальных ягодиц невесты нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, модели Джорджины Родригес. Ротач рассказала, что для этого Родригес выполняет выпрыгивания со штангой.

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    Анастасия Борисова
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