69-я параллель
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17:18, 20 июля 202369-я параллель

Непомнящий в Норильске впервые сыграл вслепую сразу с восемью шахматистами

Вице-чемпион мира Ян Непомнящий обыграл вслепую восемь шахматистов из Норильска

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский гроссмейстер и вице-чемпион мира Ян Непомнящий, находясь в Норильске, впервые провел сеанс одновременной игры вслепую с восемью шахматистами, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Норникель».

Мероприятие состоялось в Норильске и было приурочено к празднованию Международного дня шахмат, отмечаемого ежегодно 20 июля. Непомнящий одержал победу во всех восьми партиях.

«На третьем ходу даже хотелось переспросить: "Где кто стоит и куда ходил?". Как только возникают отличия, дальше становится не так сложно», — отметил Непомнящий. Труднее всего гроссмейстеру было на первых ходах, когда все партии были похожи одна на другую.

Соперниками гроссмейстера стали восемь лучших норильских шахматистов. Сеанс проходил в СпортХолле «Айка», где находится домашний зал мини-футбольного клуба «Норильский никель», и занял менее двух часов.

В среду, 19 июля, Непомнящий первым в мире сыграл в шахматы на глубине 700 метров под уровнем моря в руднике «Октябрьский».

30 апреля он уступил китайскому шахматисту Дину Лижэню в борьбе за шахматную корону, однако, превосходит действующего чемпиона мира в рейтинге Международной шахматной федерации, занимая в нем вторую позицию следом за норвежцем Магнусом Карсленом. По словам главы «Норникеля» Владимира Потанина, оказывающего поддержку россиянину, китайский гроссмейстер играл «немного в провокационном стиле, обостряя какие‑то моменты без достаточных обоснований».

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    Сергей Лютых
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