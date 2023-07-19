Непомнящий установил мировой рекорд в норильском руднике

Вице-чемпион мира Ян Непомнящий первым сыграл в шахматы на глубине 700 метров

Вице-чемпион мира по шахматам Ян Непомнящий сыграл партию в руднике «Октябрьский» на глубине 700 метров под уровнем моря, чем установил рекорд мира, передает из Норильска корреспондент «Ленты.ру».

«Кто-то играл во время прыжка с парашютом, кто-то под водой. А под землей тоже по-своему интересно: новый опыт, эмоции», — отметил он.

По словам Непомнящего, условия в норильском руднике оказались куда более приемлемыми, чем он ожидал. Гроссмейстер мог бы провести здесь не одну, а несколько партий, хотя для финала чемпионата мира, то есть многочасовой схватки на пределе возможностей, такая площадка, конечно, не подходит.

«Не каждый просто согласится играть в таком замкнутом пространстве, к тому же кислорода здесь меньше, чем на поверхности», — объяснил вице-чемпион.

Необычная шахматная партия в формате «двое на двое» прошла в ответвлении туннеля, используемом для ремонта техники. В ней, вместе с Немомнящим, приняли участие писатель Александр Цыпкин и двое сотрудников рудника «Октябрьский».

Днем ранее, 18 июля, гроссмейстер прошел обучение на подземном полигоне «Ангидрид» рудника «Кайерканский» и попробовал поуправлять буровой установкой Boomer S1D. Его визит в Норильск приурочен празднованию 70-летию города и Международному дню шахмат, который отмечается 20 июля.

1 мая в Международной шахматной федерации сообщили, что Ян Непомнящий сохранил за собой второй место в общемировом рейтинге, имея 2794 очка. Больше только у бывшего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена — 2853 очка. Третье место с 2789 очками занимает китаец Динь Лижэнь, являющийся действующим обладателем титула сильнейшего шахматиста планеты. 30 апреля Непомнящий проиграл Лижэню в четвертой партии тай-брейка, во второй раз став вице-чемпионом мира.