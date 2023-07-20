Фитнес-эксперты рассказали о правильном отдыхе во время тренировки

Эксперты Shape посоветовали делать паузы 1-2 минуты между подходами во время тренировок

Фитнес-эксперты журнала Shape рассказали о правильном отдыхе между подходами во время тренировки. Рекомендации приведены на сайте издания.

«Лучше всего медленно ходить, хуже — сидеть и совсем нежелательно — лежать. Если хочется пить, сделайте несколько глотков воды», — заявили специалисты. Они добавили, что короткие паузы между подходами (не более одной-двух минут) необходимы, чтобы насытить мышцы кислородом и дать организму восстановиться.

Эксперты также отмечают, что длительные паузы нежелательны, поскольку пульс в таком случае замедляется, а следовательно, телу будет сложнее вновь включиться в работу. Они подчеркнули, что при потере темпа результаты снижаются, а длительность тренировки увеличивается.

Ранее фитнес-эксперт Станислав Лысаковский дал советы по восстановлению после тренировок. «Первым делом после тренировки нужно восстановить водно-солевой баланс: восполнить запасы жидкости и микроэлементов», — рассказал он, отметив, что важную роль в восстановлении играет питание.