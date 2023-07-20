Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Бт
Сегодня
20:00 (Мск)
Тирана
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Мн
Сегодня
20:00 (Мск)
Железничар
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Эгнатия
Сегодня
21:00 (Мск)
Арарат-Армения
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Арсенал Тв
Сегодня
21:30 (Мск)
Алашкерт
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Сараево
Сегодня
22:00 (Мск)
Торпедо Кт
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
14:39, 20 июля 2023Спорт

Фитнес-эксперты рассказали о правильном отдыхе во время тренировки

Эксперты Shape посоветовали делать паузы 1-2 минуты между подходами во время тренировок

Фото: Anastasia Hisel / Unsplash

Фитнес-эксперты журнала Shape рассказали о правильном отдыхе между подходами во время тренировки. Рекомендации приведены на сайте издания.

«Лучше всего медленно ходить, хуже — сидеть и совсем нежелательно — лежать. Если хочется пить, сделайте несколько глотков воды», — заявили специалисты. Они добавили, что короткие паузы между подходами (не более одной-двух минут) необходимы, чтобы насытить мышцы кислородом и дать организму восстановиться.

Эксперты также отмечают, что длительные паузы нежелательны, поскольку пульс в таком случае замедляется, а следовательно, телу будет сложнее вновь включиться в работу. Они подчеркнули, что при потере темпа результаты снижаются, а длительность тренировки увеличивается.

Ранее фитнес-эксперт Станислав Лысаковский дал советы по восстановлению после тренировок. «Первым делом после тренировки нужно восстановить водно-солевой баланс: восполнить запасы жидкости и микроэлементов», — рассказал он, отметив, что важную роль в восстановлении играет питание.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Системы ПВО сбили беспилотник в центре Крыма

    Нокаутировавшего мужчину в Москве подростка арестовали

    Одна деталь на видео актрисы Софии Вергары возмутила фанатов

    В России спрогнозировали рост стоимости ремонта автомобилей

    Украина запретила судоходство в ряде районов Черного моря

    Туроператор обозвал россиянку «свихнутой дурой» и отказался возвращать деньги

    Раскрываемость убийств в России достигла исторического максимума

    Госдума поддержала поправку о переименовании ОБЖ

    Названы подмосковные города с самым дешевым жильем

    Премьер Украины обвинил Польшу в популизме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости