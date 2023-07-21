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15:43, 21 июля 2023Интернет и СМИ

Телеведущего Дроздова выписали из больницы

Композитор Дунаев сообщил, что телеведущего Дроздова выписали из больницы

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Телеведущего, доктора биологических наук Николая Дроздова выписали из московской больницы. Об этом сообщил его друг, певец и композитор Дмитрий Дунаев, его слова передает ТАСС.

«Николая Николаевича уже выписали из больницы, он находится дома», — сказал Дунаев.

Он добавил, что телеведущий чувствует себя хорошо.

О госпитализации Дроздова стало известно 14 июля. Утверждалось, что у него обнаружили воспалительные процессы внутренних органов, вызвавшие застойное явление. Позднее жена телеведущего рассказала, что он обратился к медикам из-за боли в желудке и кишечнике.

В январе Дроздова госпитализировали с многочисленными переломами ребер. Уточнялось, что он повредил ребра при падении на улице, когда возвращался с работы в университете. В начале февраля телеведущего выписали.

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    Евгения Наумова
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