Композитор Дунаев сообщил, что телеведущего Дроздова выписали из больницы

Телеведущего, доктора биологических наук Николая Дроздова выписали из московской больницы. Об этом сообщил его друг, певец и композитор Дмитрий Дунаев, его слова передает ТАСС.

«Николая Николаевича уже выписали из больницы, он находится дома», — сказал Дунаев.

Он добавил, что телеведущий чувствует себя хорошо.

О госпитализации Дроздова стало известно 14 июля. Утверждалось, что у него обнаружили воспалительные процессы внутренних органов, вызвавшие застойное явление. Позднее жена телеведущего рассказала, что он обратился к медикам из-за боли в желудке и кишечнике.

В январе Дроздова госпитализировали с многочисленными переломами ребер. Уточнялось, что он повредил ребра при падении на улице, когда возвращался с работы в университете. В начале февраля телеведущего выписали.