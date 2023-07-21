В мэрии Волгограда объяснили причину подачи иска против Исинбаевой

В мэрии Волгограда заявили, что хотят взыскать с Исинбаевой плату за парковочное место

В мэрии Волгограда объяснили причину подачи иска против олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Об этом сообщает РИА Новости.

В администрации заявили, что хотят взыскать с владельцев парковочных мест, среди которых и Исинбаева, плату за пользование землей. Они подчеркнули, что спортсменка не заключила договор на пользование земельным участком и в соответствии с действующим законодательством плата должна взыскиваться через суд.

20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вступился за Исинбаеву, заявив, что спортивная общественность жестко реагирует на заявление прыгуньи, не зная, о чем идет речь. Он добавил, что нельзя забывать о заслугах олимпийской чемпионки.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» она написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

41-летняя Исинбаева является майором Вооруженных сил Российской Федерации. Трехкратная чемпионка мира входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета с 2016 года.