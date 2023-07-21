Адвокат Сачкова назвал темп рассмотрения дела основателя Group-IB спринтерским

Адвокат Сачкова Афанасьев назвал темп рассмотрения дела основателя Group-IB спринтерским

Адвокат основателя Group-IB Ильи Сачкова Сергей Афанасьев заявил, что процесс над его подзащитным прошел в спринтерском темпе. Его цитирует РБК.

По словам адвоката, уголовное дело рассмотрели за десять рабочих дней. Он подчеркнул, что защита настаивает на оправдательном приговоре. «Полагаю, что единственно возможный приговор по данному уголовному делу — это оправдательный», — сказал он.

Ранее юрист рассказал, что прокурор попросил Мосгорсуд приговорить Сачкова к 18 годам колонии. Оглашение приговора должно состояться 26 июля.

Илью Сачкова арестовали в сентябре 2021 года за передачу секретных данных иностранной разведке. Его обвиняют по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Делу присвоен гриф «секретно». Сам основатель Group-IB свою вину не признает.