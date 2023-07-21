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14:45, 21 июля 2023Силовые структуры

Основателю Group-IB Сачкову запросили 18 лет колонии

Прокурор попросил Мосгорсуд приговорить основателя Group-IB Сачкова к 18 годам колонии

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Прокурор попросил Мосгорсуд приговорить основателя Group-IB Илью Сачкова, проходящего по делу о госизмене, к 18 годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Сергея Афанасьева.

«Обвинение в прениях попросило приговорить Сачкова к 18 годам колонии. Мы настаиваем на оправдании», — заявил он.

Афанасьев добавил, что оглашение приговора должно состояться 26 июля.

Илью Сачкова арестовали в сентябре 2021 года. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 («Государственная измена») УК РФ. Сачкова обвиняют в передаче секретных данных иностранной разведке. Делу присвоен гриф «секретно», обвиняемому грозит от 12 до 20 лет заключения.

Компания Group-IB была основана в 2003 года. Она занимается предотвращением кибератак и разработкой соответствующего программного обеспечения. В апреле 2023-го российский бизнес Group-IB выкупил местный менеджмент. После этого компания заработала под брендом F.A.C.C.T.

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