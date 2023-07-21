Основателю Group-IB Сачкову запросили 18 лет колонии
Прокурор попросил Мосгорсуд приговорить основателя Group-IB Илью Сачкова, проходящего по делу о госизмене, к 18 годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Сергея Афанасьева.
«Обвинение в прениях попросило приговорить Сачкова к 18 годам колонии. Мы настаиваем на оправдании», — заявил он.
Афанасьев добавил, что оглашение приговора должно состояться 26 июля.
Илью Сачкова арестовали в сентябре 2021 года. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 («Государственная измена») УК РФ. Сачкова обвиняют в передаче секретных данных иностранной разведке. Делу присвоен гриф «секретно», обвиняемому грозит от 12 до 20 лет заключения.
Компания Group-IB была основана в 2003 года. Она занимается предотвращением кибератак и разработкой соответствующего программного обеспечения. В апреле 2023-го российский бизнес Group-IB выкупил местный менеджмент. После этого компания заработала под брендом F.A.C.C.T.