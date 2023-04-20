Group-IB продала бизнес в России

Group-IB продолжит работу в России под брендом F.A.С.С.T.

Местный менеджмент выкупил российский бизнес Group-IB, он будет работать под брендом F.A.C.C.T. Об этом говорится в заявлении компании, копия имеется в распоряжении «Ленты.ру». Активы компании, специализирующейся на кибербезопасности, выкуплены локальными акционерами и топ-менеджментом.

F.A.С.С.T. расшифровывается как Fight Against Cybercrime Technologies, главой компании назначен Валерий Баулин, ранее занимавший позицию регионального директора Group-IB. «В активе компании остаются сертифицированные средства защиты информации, а также все ранее разработанные в России продукты, в том числе входящие в Реестр отечественного ПО, и предназначенные для выявления и предотвращения киберугроз, а также защиты данных», — прокомментировал он.

О том, что российский бизнес Group-IB будет отделен от международного, компания анонсировала в июле 2022 года. В ходе финального этапа разделения активов, Дмитрий Волков, сооснователь и СEO Group-IB, продал свою долю Валерию Баулину, генеральному директору F.A.С.С.T, и вышел из состава акционеров. Сумма сделки не разглашается.