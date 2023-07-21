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16:17, 21 июля 2023Спорт

Винер заступилась за Исинбаеву после заявления о номинальных воинских званиях

Винер заявила, что не нужно поливать Исинбаеву грязью после заявления о воинских званиях

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и тренер Ирина Винер заступилась за двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву после ее заявления о номинальных воинских званиях. Слова Винер приводит ТАСС.

«Лена просто принадлежала Центральному спортивному клубу армии, поэтому она и сказала, что имела к армии номинальное отношение. И разве она заявила что-то криминальное?» — заявила Винер. Она подчеркнула, что из-за этих слов Исинбаеву «не надо обливать грязью».

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» она написала, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

41-летняя Исинбаева является майором Вооруженных сил Российской Федерации. Трехкратная чемпионка мира входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета с 2016 года.

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    Андрей Стрельцов
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