В России объяснили нежелание США сообщать Москве о подготовке мятежа Пригожина

Сенатор Карасин: из-за плохих отношений США не сообщили России о подготовке мятежа

США не сообщили России заранее о подготовке мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, о котором узнало ЦРУ, из-за плохих отношений между странами. Так в беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин объяснил нежелание Вашингтона делиться данными разведки с Москвой.

«ЦРУ — это разведывательная организация, которая, как и в любой стране, прежде всего докладывает руководству своей страны и не особенно сообщает мировой общественности. Второе — это свидетельствует о том, что электронные формы разведки, прослушивания и подглядывания в США и на Западе в целом развиты довольно сильно. Они активно используются в интересах внешней политики страны, подрыва позиций недружественных стран, а с недавних пор мы стали в Вашингтоне считаться таковой страной, поэтому никакого удивления нет», — сказал сенатор.

Рассчитывать на то, что ЦРУ будет делиться всеми своими информационными потоками, наверное, не стоит Григорий Карасин сенатор

Директор ЦРУ Уильям Бернс спустя почти месяц после мятежа Евгения Пригожина заявил, что США знали о его подготовке. Он добавил, что попытка госпереворота была ожидаемой, поскольку владелец ЧВК долгое время конфликтовал с министерством обороны и Генштабом. Бернс также назвал попытку госпереворота «самым захватывающим эпизодом» в истории России, который он наблюдал за последние 30 лет.

Вечером 23 июня Пригожин начал мятеж в России. Он обвинил Минобороны в обстреле позиций ЧВК. Против него возбудили уголовное дело. Почти за сутки его силы прошли Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области, не дойдя до Москвы 200 километров.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила, что глава государства провел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить мятеж. Лидер ЧВК также подтвердил отвод войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже заявил, что Пригожин «уйдет в Белоруссию», а дело против него прекратят.