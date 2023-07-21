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14:34, 21 июля 2023Спорт

Стало известно о просьбе Макрона к Мбаппе из-за контракта с ПСЖ

El Debate: Макрон просит Мбаппе остаться в ПСЖ как минимум до Олимпиады в Париже-2024
Килиан Мбаппе и Эммануэль Макрон

Килиан Мбаппе и Эммануэль Макрон. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился с просьбой к форварду Килиану Мбаппе в процессе переговоров о продлении контракта с «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает El Debate.

По информации издания, Макрон просит футболиста остаться в команде как минимум до Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Отмечается, что в клубе Мбаппе предлагают продлить соглашение до 2025 года с отступными 200 миллионов евро следующим летом.

Ранее руководство ПСЖ поставило нападающему ультиматум. Как сообщал Sports Zone, в команде настроены либо продлить контракт с форвардом, либо продать его летом 2023 года.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон, которой игрок не желает пользоваться.

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    Андрей Стрельцов
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