Стало известно о просьбе Макрона к Мбаппе из-за контракта с ПСЖ

El Debate: Макрон просит Мбаппе остаться в ПСЖ как минимум до Олимпиады в Париже-2024

Стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился с просьбой к форварду Килиану Мбаппе в процессе переговоров о продлении контракта с «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает El Debate.

По информации издания, Макрон просит футболиста остаться в команде как минимум до Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Отмечается, что в клубе Мбаппе предлагают продлить соглашение до 2025 года с отступными 200 миллионов евро следующим летом.

Ранее руководство ПСЖ поставило нападающему ультиматум. Как сообщал Sports Zone, в команде настроены либо продлить контракт с форвардом, либо продать его летом 2023 года.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон, которой игрок не желает пользоваться.