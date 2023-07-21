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09:50, 21 июля 2023Спорт

Стало известно о предлагаемом Мбаппе десятилетнем контракте в ПСЖ

Defensa Central: ПСЖ предлагает Килиану Мбаппе десятилетний контракт на миллиард евро

Фото: Panoramic Source / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Стало известно о новом предложении руководства «Пари Сен-Жермен» нападающему Килиану Мбаппе. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации издания, общая сумма соглашения — один миллиард евро. Реакция футболиста и его агента не уточняется.

17 июля руководство ПСЖ поставило нападающему ультиматум. Как сообщает Sports Zone, в команде настроены либо продлить контракт с форвардом, либо продать его летом 2023 года.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон, которой игрок не желает воспользоваться.

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    Андрей Стрельцов
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