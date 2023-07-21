Неготовность ЕС конфисковать замороженные активы России объяснили

Политолог Топорнин: ЕС не готов конфисковать активы России без соответствующего закона

ЕС не может конфисковать замороженные активы России на счетах европейских банков, поскольку в объединении нет соответствующего закона. Так неготовность Евросоюза лишить Москву ее денег в беседе с «Лентой.ру» объяснил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Почему ЕС не конфисковал российские деньги?

«Я думаю, что, может быть, не все страны ЕС, но уж половина наверняка задает вопрос: каковы юридические основания и механизм изъятия этих денег? Евросоюз построен на рыночной экономике, на институте частной собственности, а деньги — это тоже частная собственность. Эту частную собственность по закону вы никак отобрать не можете ни у кого. Никакого закона в ЕС, который регулировал бы такого рода изъятия, [нет], но тем не менее какие-то политические действия предпринимаются, какие-то страны усердствуют в этом направлении, чтобы попытаться изъять российские деньги», — объяснил политолог.

Логика им подсказывает, что эти деньги нужно использовать на восстановление Украины, но для этого нужно сначала изъять их у России и сделать это на законном основании Николай Топорнин политолог

Особую позицию здесь занимает Германия, поскольку Берлин всегда четко следит за правомерностью любых решений, отметил Топорнин.

«У немцев есть свои возражения, они говорят, что надо понять, как это все будет обставлено, какие будут использованы юридические конструкции, потому что пока это выглядит как захват», — добавил специалист.

Риски для репутации

Если ЕС без оснований изымет российские активы, это сильно ударит по репутации Евросоюза, отметил Топорнин.

«Это может вызвать у других государств сомнения, что их деньги, которые тоже лежат на счетах в европейских банках, находятся в безопасности. Сегодня отобрали 200-300 миллиардов у России, завтра будет какой-нибудь конфликт на Ближнем Востоке или в Африке, тогда решат у кого-то из них отобрать. Такие вопросы возникают, а немцы в этом плане педанты и всегда говорят, что нужно, чтобы работал закон и право. А его в данном случае нет, и получается, что Евросоюз не знает, что дальше делать с этими деньгами», — заключил он.

Советник премьер-министра Нидерландов по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувен на Аспенском форуме по безопасности заявил, что Евросоюз пока не может договориться об изъятии замороженных российских активов. «Мы еще не достигли этапа, когда сможем изъять активы и отдать их Украине. Причины в возражениях Германии и юридических вопросах», — сказал он.

В начале июля в Еврокомиссии сообщили, что на счетах европейских банков заморожено активов на сумму 207 миллиардов евро. Евросоюз ищет законный способ направить эти деньги на восстановление Украины. Россия лишилась доступа к этим средствам после начала специальной военной операции на территории Украины. В России считают арест незаконным и требуют разблокировать счета.