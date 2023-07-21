Раскрыт выплаченный блогером Блиновской процент от суммы долга налоговой

Shot: блогер Блиновская выплатила налоговой пять процентов от суммы долга

Блогер и создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская выплатила налоговой пять процентов от суммы долга. Информацию раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным канала, Блиновская заплатила только 50 миллионов из 918 миллионов рублей. На заседании суда она попросила вернуть ей право выходить в интернет, чтобы зарабатывать деньги для обеспечения семьи. Также блогер обещала не сбегать за границу и погасить всю задолженность. Однако суд продлил домашний арест Блиновской до 26 октября.

Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Ее задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле.

19 июля сообщалось, что Московский городской суд признал законным избрание меры пресечения Блиновской. За день до этого Пресненский суд Москвы арестовал 21 объект недвижимости Блиновской, среди которых элитные квартиры в центре столицы, нежилые помещения в Подмосковье и Ярославской области. Также под обеспечительные меры попали 50 банковских счетов блогера, коллекционные золотые монеты и порядка 100 миллионов рублей в различной валюте.