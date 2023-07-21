Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:33, 21 июля 2023Силовые структуры

Раскрыт выплаченный блогером Блиновской процент от суммы долга налоговой

Shot: блогер Блиновская выплатила налоговой пять процентов от суммы долга

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Блогер и создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская выплатила налоговой пять процентов от суммы долга. Информацию раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным канала, Блиновская заплатила только 50 миллионов из 918 миллионов рублей. На заседании суда она попросила вернуть ей право выходить в интернет, чтобы зарабатывать деньги для обеспечения семьи. Также блогер обещала не сбегать за границу и погасить всю задолженность. Однако суд продлил домашний арест Блиновской до 26 октября.

Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Ее задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле.

19 июля сообщалось, что Московский городской суд признал законным избрание меры пресечения Блиновской. За день до этого Пресненский суд Москвы арестовал 21 объект недвижимости Блиновской, среди которых элитные квартиры в центре столицы, нежилые помещения в Подмосковье и Ярославской области. Также под обеспечительные меры попали 50 банковских счетов блогера, коллекционные золотые монеты и порядка 100 миллионов рублей в различной валюте.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали идею изменить призывной возраст

    Лукашенко призвал мобилизоваться на фоне ситуации с зерновой сделкой

    Миру предрекли рост цен на продукты из-за жары

    В Госдуме высказались об идее переводить на бюджет студенток в декрете

    В Госдуме предложили клеить на один товар пугающие картинки

    «Ростех» поставит сверхвысокочастотные приборы для космических аппаратов

    Ротенберг продлил соглашение со СКА на пять лет

    Драка водителя с пассажиром в подмосковном автобусе попала на видео

    Бузова ответила на критику своей фигуры фразой «мое тело — мое дело»

    Трихолог рассказал о лечении выпадения волос во время менопаузы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости