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11:53, 21 июля 2023Силовые структуры

Блогера Блиновскую оставили под домашним арестом еще на три месяца

Суд в Москве продлил блогеру Блиновской срок домашнего ареста по делу о неуплате налогов

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской до 26 октября по уголовному делу о неуплате налогов в размере 918 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Решение принято по ходатайству следствия.

19 июля сообщалось, что Московский городской суд признал законным меру пресечения Блиновской и оставил без изменения постановление Пресненского районного суда о продлении ей срока ареста.

Также по решению суда наложены обеспечительные меры на 21 объект недвижимости блогера. Среди них элитные квартиры в центре столицы, нежилые помещения в Подмосковье и Ярославской области. Также арестованы 50 банковских счетов Блиновской, коллекционные золотые монеты и порядка 100 миллионов рублей в различной валюте.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. На следующий день блогершу поместили под домашний арест.

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    Варвара Митина
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