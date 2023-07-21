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11:52, 21 июля 2023Спорт

Шварценеггер раскрыл секреты повышения эффективности тренировок

Арнольд Шварценеггер раскрыл три секрета повышения эффективности тренировок

Фото: Armando Gallo / Globallookpress.com

Американский актер Арнольд Шварценеггер раскрыл три секрета повышения эффективности тренировок. Его слова приводит Men's Health.

Одна из важнейших частей тренировки, по его словам, — разминка. Она позволяет разогреться и проверить готовность организма к нагрузкам. Перед тем, как заниматься с утяжелением, Шварценеггер всегда делает несколько подходов с собственным весом. Он также отметил, что выполнение упражнений без дополнительного веса позволяет лучше изучить технику, и порекомендовал выбирать разминочные сеты с большим количеством повторений — 30-50.

Движения актер советует совершать с максимально возможной амплитудой. В противном случае сокращается время пребывания мышцы под нагрузкой, что влияет на эффективность набора мышечной массы.

Третий совет Шварценеггера — развивать мышцы задней дельты. Это позволяет защитить плечи от травм, а также добиться правильной осанки.

Ранее фитнес-тренер Мэтт Робертс раскрыл секрет идеальных ног австралийской актрисы Марго Робби. Робертс заявил, что нужно каждодневно тренировать ступни. Для этого необходимо сесть на пол с голыми ступнями и потянуть их на себя.

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    Ксения Курашкина
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