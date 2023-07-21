Шварценеггер раскрыл секреты повышения эффективности тренировок

Арнольд Шварценеггер раскрыл три секрета повышения эффективности тренировок

Американский актер Арнольд Шварценеггер раскрыл три секрета повышения эффективности тренировок. Его слова приводит Men's Health.

Одна из важнейших частей тренировки, по его словам, — разминка. Она позволяет разогреться и проверить готовность организма к нагрузкам. Перед тем, как заниматься с утяжелением, Шварценеггер всегда делает несколько подходов с собственным весом. Он также отметил, что выполнение упражнений без дополнительного веса позволяет лучше изучить технику, и порекомендовал выбирать разминочные сеты с большим количеством повторений — 30-50.

Движения актер советует совершать с максимально возможной амплитудой. В противном случае сокращается время пребывания мышцы под нагрузкой, что влияет на эффективность набора мышечной массы.

Третий совет Шварценеггера — развивать мышцы задней дельты. Это позволяет защитить плечи от травм, а также добиться правильной осанки.

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