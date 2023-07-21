Шварценеггер раскрыл секреты повышения эффективности тренировок
Американский актер Арнольд Шварценеггер раскрыл три секрета повышения эффективности тренировок. Его слова приводит Men's Health.
Одна из важнейших частей тренировки, по его словам, — разминка. Она позволяет разогреться и проверить готовность организма к нагрузкам. Перед тем, как заниматься с утяжелением, Шварценеггер всегда делает несколько подходов с собственным весом. Он также отметил, что выполнение упражнений без дополнительного веса позволяет лучше изучить технику, и порекомендовал выбирать разминочные сеты с большим количеством повторений — 30-50.
Движения актер советует совершать с максимально возможной амплитудой. В противном случае сокращается время пребывания мышцы под нагрузкой, что влияет на эффективность набора мышечной массы.
Третий совет Шварценеггера — развивать мышцы задней дельты. Это позволяет защитить плечи от травм, а также добиться правильной осанки.
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