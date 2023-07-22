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18:12, 22 июля 2023Россия

В МИД назвали убийство военкора РИА Новости преступным террором

Мария Захарова: виновные в расправе над журналистом Журавлевым понесут наказание
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Убийство в зоне специальной военной операции военкора РИА Новости Ростислава Журавлева является продолжением практики преступного террора. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все указывает на то, что атака на журналистскую группу была осуществлена неслучайно», — заявила Захарова, добавив, что международные структуры «предпочтут, как и прежде, закрыть глаза на это гнусное преступление Киева».

Представитель МИД назвала ответственными за гибель российского военкора в том числе тех, кто поставлял кассетные боеприпасы Украине. Она выразила уверенность в том, что «виновные в жестокой расправе понесут наказание».

Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО — в районе села Пятихатки Запорожской области. Ранения различной степени тяжести также получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, корреспондент и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Их жизням ничего не угрожает. Позднее стало известно о том, что ВСУ обстреляли машину с журналистами кассетными боеприпасами.

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    Олег Давыдов
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