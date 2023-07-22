Российские журналисты попали под обстрел в зоне СВО

Корреспондент «Известий» Польшаков и оператор Шилков ранены при обстреле в зоне СВО

Группа российских журналистов попала под обстрел в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. «Известия» сообщают, что корреспондент газеты Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков также ранены, им оказывают медицинскую помощь.

Уточняется, что у Польшакова четыре осколочных ранений, у Шикова осколки в мягких тканях и перелом тазобедренных костей. Под обстрелом также находились журналисты ТАСС и телеканала «Россия», они не пострадали.

Как сообщалось ранее, в числе попавших под обстрел также был военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, его спасти не удалось.