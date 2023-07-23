Россиянин Рублев обыграл четвертую ракетку мира в финале турнира ATP в Бостаде

Россиянин Андрей Рублев обыграл четвертую ракетку мира в финале турнира ATP в Бостаде

Россиянин Андрей Рублев обыграл четвертую ракетку мира норвежца Каспера Рууда в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 23 июля. Россиянин, находящийся в рейтинге лучших теннисистов мира на седьмой строчке, одержал победу в двух сетах — 7:6, 6:0.

Для Рублева победа в Бостаде стала 14-м титулом на турнирах ATP в карьере. Общий призовой фонд соревнований в Швеции превышал полмиллиона евро.

11 июля Рублев вылетел в четвертьфинале Уимблдона 2023 года, проходившего в Лондоне. Спортсмен проиграл сербу Новаку Джоковичу.