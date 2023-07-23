Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Каспер Рууд
0:2
Завершен
Андрей Рублёв
Бостад
Спартак М
Сегодня
17:30 (Мск)
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Ростов
Сегодня
20:00 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Сочи
Сегодня
20:00 (Мск)
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
16:47, 23 июля 2023Спорт

Россиянин Рублев обыграл четвертую ракетку мира в финале турнира ATP в Бостаде

Россиянин Андрей Рублев обыграл четвертую ракетку мира в финале турнира ATP в Бостаде

Фото: Susan Mullane / Reuters

Россиянин Андрей Рублев обыграл четвертую ракетку мира норвежца Каспера Рууда в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 23 июля. Россиянин, находящийся в рейтинге лучших теннисистов мира на седьмой строчке, одержал победу в двух сетах — 7:6, 6:0.

Для Рублева победа в Бостаде стала 14-м титулом на турнирах ATP в карьере. Общий призовой фонд соревнований в Швеции превышал полмиллиона евро.

11 июля Рублев вылетел в четвертьфинале Уимблдона 2023 года, проходившего в Лондоне. Спортсмен проиграл сербу Новаку Джоковичу.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские военные заявили о сложной обстановке на одесском направлении

    Названы сроки новой фазы наступления ВСУ

    В США оценили российские ракеты «Вихрь-1» против бронемашин Bradley

    В «Лацио» высказались об интересе к Захаряну

    Стало известно о попытке покушения ВСУ на мэра Алешек с помощью HIMARS

    Стало известно о массовой шринкфляции в столичных магазинах

    Стала известна дата заседания Совета Украина — НАТО по зерновому коридору

    Россиянка избила сына в прямом эфире и пригрозила отрезать ему пальцы за кражу

    Москвичка открыла ювелирный бизнес возлюбленному и лишилась сотен тысяч рублей

    В России назвали предпосылки к конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости