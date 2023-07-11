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21:59, 11 июля 2023Спорт

Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона

Теннисист Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вылетел в четвертьфинале Уимблдона 2023 года, проходящего в Лондоне. Результаты доступны на сайте организации.

Спортсмен проиграл сербу Новаку Джоковичу со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 3:6. Встреча длилась два часа 47 минут. В полуфинале серб сыграет с итальянцем Янником Синнером.

За выход в полуфинал Уимблдона также поборется россиянин Даниил Медведев. 12 июля в 1/4 финала турнира он сыграет с американцем Кристофером Юбэнксом.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.

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    Анастасия Борисова
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