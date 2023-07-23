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14:06, 23 июля 2023Мир

В НАТО не захотели использовать слово «членство» в отношении Украины на саммите

Newsweek: в НАТО не захотели использовать слово «членство» в отношении Украины на саммите

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В НАТО не захотели использовать слово «членство» в отношении Украины в коммюнике саммита организации в Вильнюсе. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на источники, близкие к правительству Украины.

Согласно публикации, за аккуратный выбор слов выступили президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц — они «дали понять, что не будут рисковать [провокацией] прямого конфликта с Россией, принимая Украину в альянс в разгар конфликта».

Украинская сторона выступила за указание в документе того, что предоставляемая помощь не является заменой членству в альянсе. На это согласились Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, однако Белый дом и Совет национальной безопасности США выступили против.

«Они продолжали говорить, что это красная линия. Это вызвало у Украины подозрения. Позднее мы выяснили, что на самом деле Германия призывала администрацию и Совет нацбезопасности согласиться на такой выбор слов. Хотя при этом они говорили, что их все устраивает», — заявил собеседник издания.

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В МИД Германии отказались комментировать «конфиденциальные беседы и переговоры», однако заявили, что текст коммюнике саммита в Вильнюсе отражает согласие членов альянса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что призвал генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО для обсуждения ситуации вокруг зерновой сделки. Первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров назвал совет «практически бутафорской структурой», которая не будет ничего решать.

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    Сергей Истомин
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