Зеленский попросил Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО. Стороны обсудят ситуацию вокруг зерновой сделки

Зеленский заявил, что призвал Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что призвал генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик попросил созвать Совет по вопросу ситуации в Черном море и зерновому коридору.

Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер также сообщил, что созвонился с генеральным секретарем НАТО и обсудил с ним ситуацию в Черном море, а также присоединение Киева к Североатлантическому альянсу. Украинский лидер добавил, что в ходе беседы стороны затронули реализацию договоренностей, которые были достигнуты во время Вильнюсского саммита НАТО.

Прекращение договоренностей по зерновой сделке

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена.

К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит возможность возвращения к зерновой сделке при учете и реализации всех ее принципов.

Политик подчеркнул, что Россия не выступает против зерновой сделки как таковой, особенно учитывая ее значения для мирового рынка продовольствия.

И безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее, но только при одном условии — если будут в полном объеме учтены, а главное реализованы, именно реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке Владимир Путин Президент России

Среди условий для возвращения российской стороны к сделке политик перечислил: вывод поставок российского зерна из-под санкционных ограничений, ликвидацию преград для российских банков и финансовых институтов, обслуживающих такие поставки, а также возобновление поставок в Россию запчастей для сельскохозяйственной техники и снятие блокировки с российских активов, связанных с отраслью.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Россию о последствиях выхода из зерновой сделки. По его словам, если Москва откажется продлевать сделку, то остальной мир обратит внимание на то, «что Россия отвернулась от обеспечения стран Глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым продовольствием по доступным ценам». Салливан считает, что в будущем Россия может столкнуться с «огромными дипломатическими издержками».

Экономист, депутат правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV Рамон Лобо считает, что Москва приняла решение о выходе из зерновой сделки в качестве ответной меры на действия Североатлантического альянса.

Я могу сделать вывод, что это действие также является ответом на воинственную позицию, которой НАТО придерживается в отношении России Рамон Лобо Экономист, депутат правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV

Надежда на Турцию

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Турция могла бы повлиять на Россию и вернуть ее к реализации зерновой сделки. Он добавил, что это необходимо для получения необходимой еды по разумным ценам во всем мире.

Блинкен отметил, что выход России из сделки и угрозы атаковать суда в Черном море, которые направляются в украинские порты, сильно заморозили коммерческое судоходство и страховку, необходимую для перевозки сельхозпродукции.

Мы рассчитываем на то, что Турция сыграет ту роль, которую она уже сыграла, ведущую роль в возвращении дела в нужное русло Энтони Блинкен Госсекретарь США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь пожелал перезапустить зерновую сделку в обозримом будущем.

Политик пообещал провести переговоры с российским коллегой. По его словам, стороны будут придерживаться телефонной дипломатии, при этом в августе может состояться визит Путина в Турцию.

Мы будем использовать все инструменты дипломатии и сосредоточим все наши усилия на этом вопросе. Компромисс, который служит человечеству в условиях войны, уже достигнут, и мы сделаем все возможное, чтобы его продолжить Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

Зерновая сделка без участия России

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил о надежде Киева на продолжение поставок зерна по черноморскому коридору без участия России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в этом случае стороны соглашения должны учитывать риски, поскольку маршрут вывоза зерна проходит рядом с зоной боевых действий. Также представитель российского лидера отметил, что Москва готова бесплатно заместить поставки украинской продукции для нуждающихся стран.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что зерновая сделка невозможна без участия России.

Как без нас это может быть вообще? Без России это совершенно неприемлемо. Понятно, у Украины свои цели и свое понимание, но я не знаю, пойдет ли на это Анкара. Турция периодически принимает без нас всякие решения, которые нас немножко обескураживают. Если они собираются это делать, понятно, что мы хотим свои условия отстаивать Светлана Журова Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

При этом заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что существует возможность заключения двусторонней зерновой сделки между Москвой и Анкарой.