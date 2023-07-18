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13:29, 18 июля 2023Мир

Песков оценил риски реализации зерновой сделки без России

Представитель Кремля Песков призвал учитывать риски реализации зерновой сделки без России

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил риски реализации зерновой сделки без России, передает РИА Новости.

«Здесь, безусловно, вопрос, который нуждается в комментарии со стороны наших военных, ведь речь идет все-таки о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий. И без соответствующих гарантий там возникают определенные риски», — сказал он.

Представитель Кремля призвал учитывать эти риски, однако Москва не может сказать, насколько и какие страны готовы брать на себя эти риски.

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    Виктория Кондратьева
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