Представитель Кремля Песков призвал учитывать риски реализации зерновой сделки без России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил риски реализации зерновой сделки без России, передает РИА Новости.

«Здесь, безусловно, вопрос, который нуждается в комментарии со стороны наших военных, ведь речь идет все-таки о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий. И без соответствующих гарантий там возникают определенные риски», — сказал он.

Представитель Кремля призвал учитывать эти риски, однако Москва не может сказать, насколько и какие страны готовы брать на себя эти риски.