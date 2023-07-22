В Венесуэле обвинили НАТО в прекращении зерновой сделки

Венесуэльский депутат Лобо: зерновая сделка была остановлена из-за воинственности НАТО

Россия приняла решение о выходе из зерновой сделки в качестве ответной меры на действия НАТО. Такое мнение выразил экономист, депутат правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV Рамон Лобо в интервью РИА Новости.

По его словам, прекращение договоренностей по черноморской инициативе было вызвано отношением альянса к российской стороне. «Я могу сделать вывод, что это действие также является ответом на воинственную позицию, которой НАТО придерживается в отношении России», — заявил Лобо.

Договоренности по черноморской зерновой сделке были прекращены 17 июля. Глава России Владимир Путин заявил, что возобновление соглашения возможно только при выполнении требований Москвы.