Олимпийский чемпион объяснил слова Исинбаевой о номинальных воинских званиях

Михаил Мамиашвили заявил, что происходящее вокруг Исинбаевой радует зарубежных партнеров

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) и олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили объяснил слова двукратной победительницы ОИ Елены Исинбаевой, которая назвала свои воинские звания номинальными. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что сам является полковником, но при этом не бегал за танком и не брал языков. «Какой из меня боевой офицер? Я решал задачи, которые ставило передо мной командование, на спортивной площадке. И Исинбаева тоже. Да, сказала неаккуратно, но мы-то зачем с цепи срываемся?» — отметил Мамиашвили.

Функционер добавил, что происходящее вокруг Исинбаевой радует зарубежных партнеров. «Мы — граждане России, у нас одна страна, мы едиными должны быть», — заявил Мамиашвили.

20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вступился за Исинбаеву, заявив, что спортивная общественность жестко реагирует на заявление прыгуньи, не зная, о чем идет речь. Он добавил, что нельзя забывать о заслугах олимпийской чемпионки.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» она написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.