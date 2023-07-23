Нетаньяху прооперируют

Премьеру Израиля Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ночь на воскресенье, 23 июля, проведут операцию по имплантации кардиостимулятора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию политика.

«Сегодня ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху пройдет операцию по имплантации кардиостимулятора в центре "Шеба" госпиталя "Тель ха-Шомер», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в сердце премьер-министра Израиля установили прибор для мониторинга аритмии.

15 июля политик поступил в отделение неотложной помощи с жалобами на боль в груди. Уточнялось, что, находясь дома, Нетаньяху ненадолго терял сознание. Позже он сообщил, что днем ранее провел некоторое время на озере Кинерет на солнце, без головного убора и без воды. 16 июля израильского премьер-министра выписали из больницы «Шиба».