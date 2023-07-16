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12:44, 16 июля 2023Мир

Нетаньяху выписали из больницы

Премьера Израиля Нетаньяху выписали из больницы «Шиба» в Тель-Авиве

Фото: Ronen Zvulun / AP

Израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху выписали из больницы «Шиба» в пригороде Тель-Авива, в которую прибыл накануне. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Премьер прошел серию тестов в медицинском учреждении, все результаты в норме. Отмечается, что в настоящее время Нетаньяху чувствует себя хорошо и уже прошел процедуру осмотра мозга, чтобы убедиться, что его мозг не был поврежден в результате падения, а также обследование на сердце.

Ранее стало известно, что в сердце премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху установили прибор для мониторинга аритмии.

О том, что премьер-министр Израиля поступил в отделение неотложной помощи с жалобами на боль в груди, стало известно 15 июля. Уточнялось, что, находясь дома, Нетаньяху ненадолго терял сознание. Позже премьер сообщил, что днем ранее провел некоторое время на озере Кинерет на солнце, без головного убора и без воды. 15 июля канцелярия премьера сообщила, что политик останется в «Тель ха-Шомер» под наблюдением по рекомендации медиков, а еженедельное заседание кабмина перенесено с 16 на 17 июля.

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    Варвара Кошечкина
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