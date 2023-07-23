В Европарламенте пристыдили ЕС за махинации с зерновой сделкой

Депутат Европарламента Уоллес пристыдил Европу за невыполнение обещаний по зерновой сделке

Евросоюз осуждает Россию за выход из зерновой сделки, но при этом сам не выполняет обязательства, согласованные ООН. ЕС уличили в махинации, а именно в том. что он отправил в Африку меньше зерна, чем в западные страны, указал депутат Европарламента Мих Уоллес, передает Ura.ru.

«Отказ России продлить черноморскую зерновую инициативу осуждается ЕС, но почему ЕС не разблокировал экспортные санкции в отношении сельскохозяйственных товаров, как было согласовано ООН?», — спросил депутат в соцсетях. Он отметил, что африканские страны получили 12 процентов украинского зерна, в то время как в богатые европейские государства ушло 40 процентов.

Россия объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. Позднее в МИД РФ сообщили о проработке альтернативных маршрутов для вывоза зерна.