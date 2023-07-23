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09:07, 23 июля 2023Мир

В Европарламенте пристыдили ЕС за махинации с зерновой сделкой

Депутат Европарламента Уоллес пристыдил Европу за невыполнение обещаний по зерновой сделке

Фото: Mehmet Caliskan / Reuters

Евросоюз осуждает Россию за выход из зерновой сделки, но при этом сам не выполняет обязательства, согласованные ООН. ЕС уличили в махинации, а именно в том. что он отправил в Африку меньше зерна, чем в западные страны, указал депутат Европарламента Мих Уоллес, передает Ura.ru.

«Отказ России продлить черноморскую зерновую инициативу осуждается ЕС, но почему ЕС не разблокировал экспортные санкции в отношении сельскохозяйственных товаров, как было согласовано ООН?», — спросил депутат в соцсетях. Он отметил, что африканские страны получили 12 процентов украинского зерна, в то время как в богатые европейские государства ушло 40 процентов.

Россия объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. Позднее в МИД РФ сообщили о проработке альтернативных маршрутов для вывоза зерна.

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    Марина Совина
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