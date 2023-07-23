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04:47, 23 июля 2023Интернет и СМИ

В работе Wikipedia произошел сбой

Downdetector: пользователи ряда стран мира пожаловались на сбои в работе сайта Wikipedia

Фото: Gary Cameron / Reuters

Пользователи Wikipedia из ряда стран мира жалуются на сбои в работе сайта. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Жалобы на работу онлайн-энциклопедии начали поступать примерно в 3.00 по московскому времени. О сбоях сообщают в основном пользователи из Великобритании, откуда поступило более 1,5 тысячи жалоб, Германии, России, США, Финляндии, Швеции, Польши и Франции.

В среду, 19 июля, сообщалось, что в работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой. О проблемах сообщали пользователи из США, Нидерландов, Германии, Италии, Британии, Франции. Пользователи в России, в том числе в Москве, также столкнулись со сбоем в работе WhatsApp. Через некоторое время работа приложения была восстановлена.

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    Марина Совина
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