Диетолог назвала идеальное блюдо для восстановления после тренировки

Диетолог Серена Пун назвала салат из нута идеальным блюдом для обеда после тренировки

Диетолог Серена Пун назвала идеальное блюдо для восстановления после тренировки. Ее слова приводит журнал GQ.

Специалист отметила пользу салата из нута, авокадо, томатов, апельсинов, красного лука и оливкового масла. «Средиземноморский салат из нута содержит около 15 граммов белка, способствующего восстановлению и росту мышц после тренировки», — пояснила Пун, добавив, что это блюдо отлично утоляет голод.

Эксперт рассказала, что на обед или ужин в день занятия можно съесть креветки или стейк лосося с овощами, домашнюю гранолу и кокосовые хлопья с творогом или кефиром. Для быстрого восстановления энергии подойдет вареная кукуруза или бананы.

Диетолог Эшли Кидд добавила, что в качестве завтрака в день тренировки отлично подойдет тако домашнего приготовления. «Тако с черной фасолью, яичницей-болтуньей и, возможно, дополнительным количеством яичных белков — это залог победы», — добавила она.

Ранее британские ученые назвали простое упражнение для долголетия. Результаты исследования показали, что сидение на полу может продлить жизнь. Кроме того, привычка помогает улучшить баланс и координацию, а также укрепляет позвоночник и выпрямляет осанку.