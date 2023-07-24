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16:49, 24 июля 2023Спорт

Диетолог назвала идеальное блюдо для восстановления после тренировки

Диетолог Серена Пун назвала салат из нута идеальным блюдом для обеда после тренировки

Фото: Imad 786 / Unsplash

Диетолог Серена Пун назвала идеальное блюдо для восстановления после тренировки. Ее слова приводит журнал GQ.

Специалист отметила пользу салата из нута, авокадо, томатов, апельсинов, красного лука и оливкового масла. «Средиземноморский салат из нута содержит около 15 граммов белка, способствующего восстановлению и росту мышц после тренировки», — пояснила Пун, добавив, что это блюдо отлично утоляет голод.

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Эксперт рассказала, что на обед или ужин в день занятия можно съесть креветки или стейк лосося с овощами, домашнюю гранолу и кокосовые хлопья с творогом или кефиром. Для быстрого восстановления энергии подойдет вареная кукуруза или бананы.

Диетолог Эшли Кидд добавила, что в качестве завтрака в день тренировки отлично подойдет тако домашнего приготовления. «Тако с черной фасолью, яичницей-болтуньей и, возможно, дополнительным количеством яичных белков — это залог победы», — добавила она.

Ранее британские ученые назвали простое упражнение для долголетия. Результаты исследования показали, что сидение на полу может продлить жизнь. Кроме того, привычка помогает улучшить баланс и координацию, а также укрепляет позвоночник и выпрямляет осанку.

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    Андрей Стрельцов
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