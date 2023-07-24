The Voice mag заявил, что сидение на полу может продлить жизнь

Британские ученые назвали простое упражнение для долголетия. Об этом сообщает The Voice mag.

Результаты исследования показали, что сидение на полу может продлить жизнь. Выяснилось, что способность вставать с пола является предиктором долголетия у людей от 51 до 80 лет. Кроме того, привычка помогает улучшить баланс и координацию, а также укрепляет позвоночник и выпрямляет осанку.

Эксперимент также показал, что люди, которые с трудом справляются с задачей вставать с пола, рискуют прожить меньше, чем те, кто с легкостью выполнял упражнение.

В июле аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси раскрыл секрет своего футбольного долголетия. Он заявил, что в этом ему помогает менталитет, борьба и усилия.