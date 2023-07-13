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11:39, 13 июля 2023Спорт

Лионель Месси раскрыл секрет своего футбольного долголетия

Форвард Лионель Месси рассказал, что секрет его футбольного долголетия в менталитете

Фото: Jia Haocheng / XinHua / Globallookpress.com

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси раскрыл секрет своего футбольного долголетия. Его слова приводит YouTube-канал Television Publica.

«Считаю, что это менталитет, борьба, усилия и жертва. Постоянное желание достичь большего. Думаю, с самого детства я такой. Я всегда был очень ответственным и уверенным в том, что хотел», — рассказал 36-летний форвард.

Месси пополнил состав «Интер Майами» 7 июня. По информации Marca, форвард будет зарабатывать 50-60 миллионов долларов в год.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. Форвард был признан самым ценным игроком турнира.

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    Андрей Стрельцов
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