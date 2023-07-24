Движение по Комсомольскому проспекту полностью восстановили после атаки дронов

Дептранс заявил о восстановлении движения по Комсомольскому проспекту после атаки дронов

Движение по Комсомольскому проспекту в Москве, которое было перекрыто после атаки дронов на город, полностью восстановили. Об этом сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале.

«Движение полностью восстановлено», — говорится в сообщении департамента.

Движение по Комсомольскому проспекту перекрыли в районе четырех утра 24 июля после атаки двух беспилотников на Москву. Сначала на проспекте полностью перекрыли движение в сторону области, затем движение восстановили по 3 и 4 полосам.

Помимо этого, движение было ограничено на проспекте Лихачева — там здание бизнес-центра получило повреждения. Оба беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), никто не пострадал. По словам мэра столицы Сергея Собянина, беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям города.