Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:43, 24 июля 2023Россия

Движение по Комсомольскому проспекту полностью восстановили после атаки дронов

Дептранс заявил о восстановлении движения по Комсомольскому проспекту после атаки дронов

Фото: Агентство «Москва»

Движение по Комсомольскому проспекту в Москве, которое было перекрыто после атаки дронов на город, полностью восстановили. Об этом сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале.

«Движение полностью восстановлено», — говорится в сообщении департамента.

Движение по Комсомольскому проспекту перекрыли в районе четырех утра 24 июля после атаки двух беспилотников на Москву. Сначала на проспекте полностью перекрыли движение в сторону области, затем движение восстановили по 3 и 4 полосам.

Помимо этого, движение было ограничено на проспекте Лихачева — там здание бизнес-центра получило повреждения. Оба беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), никто не пострадал. По словам мэра столицы Сергея Собянина, беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям города.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал закон о цифровом рубле

    В «Роскосмосе» рассказали об использовании новых технологий в строительстве РОС

    Бывший военный залез в окно горящего дома ради спасения ребенка из пожара

    Движение по Комсомольскому проспекту полностью восстановили после атаки дронов

    Звезда «Реальных пацанов» раскрыла особенности быта с мужем-итальянцем

    В Дании сожгли Коран

    Российский полковник ответил на прогноз Киева о завершении конфликта на Украине

    Грета Тунберг избежала тюремного заключения

    Во Франции заявили о варварстве из-за применения Киевом кассетных боеприпасов

    Мигранта-педофила задержали за приставание к российской школьнице и дачу взятки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости