Движение по Комсомольскому проспекту после атаки дрона частично восстановили

Движение по Комсомольскому проспекту из центра восстановили по 3 и 4 полосам

Движение по Комсомольскому проспекту в Москве, которое ранее перекрыли из-за атаки дрона, частично восстановили. Об этом сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале.

«Движение в сторону центра восстановлено полностью, в направлении области движение восстановлено по 3 и 4 полосам движения», — говорится в сообщении.

Два дрона атаковали Москву утром в понедельник, 24 июля. Как сообщили в Минобороны, беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение, серьезных разрушений не зафиксировано. По словам мэра столицы Сергея Собянина, беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям города.

Обломки одного дрона нашли на Комсомольском проспекте в районе дома номер 17 — там полностью перекрывали движение в сторону области. Второй дрон, по предварительным данным, попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева — там оказались выбиты стекла на 17-м и 18-м этажах.

Утром 24 июля беспилотники также атаковали Крым — 11 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Никто не пострадал, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе полуострова.