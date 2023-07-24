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18:03, 24 июля 2023Интернет и СМИ

Twitter предрекли два пути после масштабного ребрендинга

Маркетолог Дяченко: Илон Маск допустил ошибки при ребрендинге Twitter

Фото: Robin Worrall / Unsplash

Решение владельца соцсети Twitter Илона Маска провести масштабный ребрендинг соцсети со сменой названия на X, а также отказом от старых логотипа и дизайна может возыметь как положительный, так и отрицательный эффект для платформы. О том, как нововведения могут повлиять на репутацию Twitter «Ленте.ру» рассказал бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко.

Позитивный сценарий

В этом случае, как рассказал специалист, соцсеть может дать сигнал инвесторам и пользователям о том, что вместе со старыми названием и логотипом в прошлое ушли и негативные ассоциации с Twitter.

«Если мы возьмем хороший вариант, то ребрендинг в соцсеть Х — это как будто бы намек Илона Маска инвесторам, что все старое, что было в прошлом Twitter, уходит назад: теперь это не Twitter. Это нужно показать потому, что раньше у Twitter была либеральная повестка, довольно жесткие ограничения на свободу слова из-за введенной цензуры. Это наложило свой отпечаток на восприятие соцсети», — объяснил Дяченко.

В случае хорошего сценария этот ребрендинг станет посылом Илона Маска инвесторам и пользователям, что теперь тут новые правила, теперь это свободное место для выражения своего мнения

Александр Дяченкобренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность»

Негативный сценарий

По мнению собеседника «Ленты.ру», Twitter может постичь та же судьба, что и другие проекты Илона Маска, цена на которые резко упала после волны популярности.

«Если мы идем по плохому сценарию, то это может отказаться тем же, что было и со многими другими проектами Илона Маска, таких, как Dogecoin, например: тогда появился хайп вокруг этого проекта, а потом его рыночная стоимость сразу же упала. Пузырь вокруг проекта надувается, инвесторы в него вкладываются, а этот пузырь сразу же сжимается», — рассказал эксперт.

Илон Маск был часто замечен в активностях, которые были странными и в итоге стали негативными для инвесторов и клиентов

Александр Дяченкобренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность»

Большая ошибка Илона Маска

Давая оценку качеству самого ребрендинга, эксперт обратил внимание, что изменения появились без какого-либо контекста, что, по мнению Дяченко, является большой ошибкой с точки зрения маркетинга.

«По сути, публике "выкатывают" неготовый продукт без заложенных в него смыслов. Когда нет этой ассоциации, истории, получается, что пользователи возмущаются, им непонятно, что это за Х. Действительно, отсутствии ассоциаций здесь не до конца понятно: то ли импульсивный Илон Маск не дождался, пока его команда сделает новую платформу бренда, то ли ее не существовало, и это было прихотью владельца», — пояснил специалист.

Вместе с ребрендингом не была дана история, не была создана платформа бренда, что является большой ошибкой

Александр Дяченкобренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность»

Однако он обратил внимание на то, что эта «ошибка» может быть полезна Маску.

«С точки зрения PR-стратегии, хорошо быть на слуху, с другой стороны — недоработанные проекты и незаконченные идет не смогут прижиться публике, что будет иметь отрицательный эффект, особенно когда речь идет о настолько популярной соцсети», — заключил Дяченко.

Ранее Илон Маск провел ребрендинг платформы. Он сменил название Twitter: теперь соцсеть называется X. Более того, миллиардер отказался от традиционного для платформы голубого цвета, а также от изображения птицы, которое было размещено на логотипа соцсети.

О том, что компания планирует поменять логотип, стало известно 23 июля. Маск заявил, что новый логотип будет воплощением несовершенства людей, которое делает их уникальными.

Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов. Сразу после покупки компании он полностью сменил ее руководство и уволил почти половину сотрудников.

В России Twitter заблокировали 4 марта 2022 года, после того, как соцсеть ограничила доступ к аккаунтам российских СМИ, в частности страницам агентств РИА Новости и Sputnik, а также каналов RT и «Звезда». Роскомнадзор, комментируя информацию о ребрендинге Twitter, заявил, что оснований для его разблокировки нет.

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    Кирилл Садовский
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