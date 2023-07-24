Twitter предрекли два пути после масштабного ребрендинга
Решение владельца соцсети Twitter Илона Маска провести масштабный ребрендинг соцсети со сменой названия на X, а также отказом от старых логотипа и дизайна может возыметь как положительный, так и отрицательный эффект для платформы. О том, как нововведения могут повлиять на репутацию Twitter «Ленте.ру» рассказал бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко.
Позитивный сценарий
В этом случае, как рассказал специалист, соцсеть может дать сигнал инвесторам и пользователям о том, что вместе со старыми названием и логотипом в прошлое ушли и негативные ассоциации с Twitter.
«Если мы возьмем хороший вариант, то ребрендинг в соцсеть Х — это как будто бы намек Илона Маска инвесторам, что все старое, что было в прошлом Twitter, уходит назад: теперь это не Twitter. Это нужно показать потому, что раньше у Twitter была либеральная повестка, довольно жесткие ограничения на свободу слова из-за введенной цензуры. Это наложило свой отпечаток на восприятие соцсети», — объяснил Дяченко.
В случае хорошего сценария этот ребрендинг станет посылом Илона Маска инвесторам и пользователям, что теперь тут новые правила, теперь это свободное место для выражения своего мнения
Негативный сценарий
По мнению собеседника «Ленты.ру», Twitter может постичь та же судьба, что и другие проекты Илона Маска, цена на которые резко упала после волны популярности.
«Если мы идем по плохому сценарию, то это может отказаться тем же, что было и со многими другими проектами Илона Маска, таких, как Dogecoin, например: тогда появился хайп вокруг этого проекта, а потом его рыночная стоимость сразу же упала. Пузырь вокруг проекта надувается, инвесторы в него вкладываются, а этот пузырь сразу же сжимается», — рассказал эксперт.
Илон Маск был часто замечен в активностях, которые были странными и в итоге стали негативными для инвесторов и клиентов
Большая ошибка Илона Маска
Давая оценку качеству самого ребрендинга, эксперт обратил внимание, что изменения появились без какого-либо контекста, что, по мнению Дяченко, является большой ошибкой с точки зрения маркетинга.
«По сути, публике "выкатывают" неготовый продукт без заложенных в него смыслов. Когда нет этой ассоциации, истории, получается, что пользователи возмущаются, им непонятно, что это за Х. Действительно, отсутствии ассоциаций здесь не до конца понятно: то ли импульсивный Илон Маск не дождался, пока его команда сделает новую платформу бренда, то ли ее не существовало, и это было прихотью владельца», — пояснил специалист.
Вместе с ребрендингом не была дана история, не была создана платформа бренда, что является большой ошибкой
Однако он обратил внимание на то, что эта «ошибка» может быть полезна Маску.
«С точки зрения PR-стратегии, хорошо быть на слуху, с другой стороны — недоработанные проекты и незаконченные идет не смогут прижиться публике, что будет иметь отрицательный эффект, особенно когда речь идет о настолько популярной соцсети», — заключил Дяченко.
Ранее Илон Маск провел ребрендинг платформы. Он сменил название Twitter: теперь соцсеть называется X. Более того, миллиардер отказался от традиционного для платформы голубого цвета, а также от изображения птицы, которое было размещено на логотипа соцсети.
О том, что компания планирует поменять логотип, стало известно 23 июля. Маск заявил, что новый логотип будет воплощением несовершенства людей, которое делает их уникальными.
Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов. Сразу после покупки компании он полностью сменил ее руководство и уволил почти половину сотрудников.
В России Twitter заблокировали 4 марта 2022 года, после того, как соцсеть ограничила доступ к аккаунтам российских СМИ, в частности страницам агентств РИА Новости и Sputnik, а также каналов RT и «Звезда». Роскомнадзор, комментируя информацию о ребрендинге Twitter, заявил, что оснований для его разблокировки нет.