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11:05, 24 июля 2023Силовые структуры

Главному инженеру предъявили обвинение по делу о прорыве трубы в ТЦ в Москве

Следствие предъявило обвинение главному инженеру по делу о прорыве трубы в ТЦ в Москве
Начало событий в новости По делу о прорыве трубы в ТЦ «Времена года» в Москве появился первый фигурант

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве главному инженеру частной компании предъявлено обвинение по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Ранее 24 июля сообщалось о задержании первого фигуранта дела о прорыве трубы с кипятком в торговом центре (ТЦ) «Времена года» в Москве.

Расследование уголовного дела взято под контроль надзорного ведомства. В суд направлено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследованием занимается главное следственное управление столицы, проведены осмотр места происшествия и допросы руководства ТЦ по поводу ненадлежащей эксплуатации инженерных систем и выполнения требований безопасности.

Прорыв горячей воды в торговом центре «Времена года» произошел 22 июля. Пострадали как минимум 70 человек. В МЧС причиной аварии назвали прорыв внутреннего теплопровода.

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    Любовь Ширижик
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