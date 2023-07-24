Главному инженеру предъявили обвинение по делу о прорыве трубы в ТЦ в Москве

Следствие предъявило обвинение главному инженеру по делу о прорыве трубы в ТЦ в Москве

По делу о прорыве трубы в ТЦ «Времена года» в Москве появился первый фигурант

Начало событий в новости По делу о прорыве трубы в ТЦ «Времена года» в Москве появился первый фигурант

В Москве главному инженеру частной компании предъявлено обвинение по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Ранее 24 июля сообщалось о задержании первого фигуранта дела о прорыве трубы с кипятком в торговом центре (ТЦ) «Времена года» в Москве.

Расследование уголовного дела взято под контроль надзорного ведомства. В суд направлено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследованием занимается главное следственное управление столицы, проведены осмотр места происшествия и допросы руководства ТЦ по поводу ненадлежащей эксплуатации инженерных систем и выполнения требований безопасности.

Прорыв горячей воды в торговом центре «Времена года» произошел 22 июля. Пострадали как минимум 70 человек. В МЧС причиной аварии назвали прорыв внутреннего теплопровода.