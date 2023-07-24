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09:06, 24 июля 2023Силовые структуры

По делу о прорыве трубы в ТЦ «Времена года» в Москве появился первый фигурант

СКР задержал главного инженера по делу о прорыве трубы в ТЦ «Времена года» в Москве

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В уголовном деле о прорыве трубы с кипятком в торговом центре «Времена года» в Москве появился первый фигурант. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Следователи задержали сотрудника торгово-развлекательного комплекса, осуществляющего функции главного инженера. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследованием занимается главное следственное управление Москвы, проведены осмотр места происшествия и допросы руководства ТЦ по поводу ненадлежащей эксплуатации инженерных систем и выполнения требований безопасности.

Прорыв горячей воды в торговом центре «Времена года» произошел 22 июля. Пострадали как минимум 70 человек. В МЧС причиной аварии назвали прорыв внутреннего теплопровода.

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    Любовь Ширижик
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