По делу о прорыве трубы в ТЦ «Времена года» в Москве появился первый фигурант

СКР задержал главного инженера по делу о прорыве трубы в ТЦ «Времена года» в Москве

В уголовном деле о прорыве трубы с кипятком в торговом центре «Времена года» в Москве появился первый фигурант. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Следователи задержали сотрудника торгово-развлекательного комплекса, осуществляющего функции главного инженера. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследованием занимается главное следственное управление Москвы, проведены осмотр места происшествия и допросы руководства ТЦ по поводу ненадлежащей эксплуатации инженерных систем и выполнения требований безопасности.

Прорыв горячей воды в торговом центре «Времена года» произошел 22 июля. Пострадали как минимум 70 человек. В МЧС причиной аварии назвали прорыв внутреннего теплопровода.

