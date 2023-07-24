Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
Отменён
Диан Парри
Лозанна
Хиль Белен Тайхман
2:0
Завершен
Эрика Андреева
Лозанна
Элина Аванесян
1:0
Завершен
Евгения Родина
Лозанна
Гройтер Фюрт
4:4
Завершен
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Алания
1:0
Завершен
Нефтехимик
Россия - Мелбет Первая лига|2-й тур
Химки
1:2
Завершен
Торпедо М
Россия - Мелбет Первая лига|2-й тур
23:12, 24 июля 2023Спорт

«Народный фронт» задумал исключить Исинбаеву из состава

ОНФ задумал исключить олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву из состава центрального штаба

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) планирует исключить из состава центрального штаба двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву. Об этом сообщает ТАСС.

В ОНФ рассказали, что внеочередное заседание центрального штаба движения в заочном формате путем вопросного голосования состоится 25 июля. В ходе мероприятия будет рассмотрен вопрос об исключении Исинбаевой из состава центрального штаба движения.

20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вступился за Исинбаеву, заявив, что спортивная общественность жестко реагирует на заявление прыгуньи, не зная, о чем идет речь. Он добавил, что нельзя забывать о заслугах олимпийской чемпионки.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позже на своей странице во «ВКонтакте» она написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

«Общероссийский народный фронт» был создан в 2011 году по инициативе Владимира Путина, занимавшего в то время пост премьер-министра. В него вошли тысячи организаций во главе с «Единой Россией».

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал «неевропейским» решение ЕС об украинском зерне

    Блинкен обсудил с главой МИД Румынии зерновую сделку

    США отказались комментировать слова Путина о провале контрнаступления ВСУ

    «Народный фронт» задумал исключить Исинбаеву из состава

    Минтруд подготовил проект о выплатах родителям пострадавших в СВО детей

    16-летняя российская теннисистка шуткой оценила разгромную победу над украинкой

    В Приднестровье рассказали о расспросах украинских спецслужб о ВС России

    В Новой Москве упал беспилотник

    Школьники из Москвы пропали на Кольском полуострове

    Движение по Крымскому мосту вновь временно приостановили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости