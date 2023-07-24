«Народный фронт» задумал исключить Исинбаеву из состава

ОНФ задумал исключить олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву из состава центрального штаба

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) планирует исключить из состава центрального штаба двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву. Об этом сообщает ТАСС.

В ОНФ рассказали, что внеочередное заседание центрального штаба движения в заочном формате путем вопросного голосования состоится 25 июля. В ходе мероприятия будет рассмотрен вопрос об исключении Исинбаевой из состава центрального штаба движения.

20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вступился за Исинбаеву, заявив, что спортивная общественность жестко реагирует на заявление прыгуньи, не зная, о чем идет речь. Он добавил, что нельзя забывать о заслугах олимпийской чемпионки.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позже на своей странице во «ВКонтакте» она написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

«Общероссийский народный фронт» был создан в 2011 году по инициативе Владимира Путина, занимавшего в то время пост премьер-министра. В него вошли тысячи организаций во главе с «Единой Россией».