Медведев посмеялся над ребрендингом Twitter
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посмеялся над сменой логотипа Twitter, назвав его отличным. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
«Так теперь это X? Отлично! Там где есть X, там есть и V, и Z», — пошутил он над ребрендингом, отсылая к обозначениям, ставшим символами специальной военной операции на Украине.
Ранее стало известно, что владелец Twitter Илон Маск изменил название и логотип компании на X. Теперь официальным символом платформы считается не голубая птица, а черно-белая буква Х.
Маск пообещал сменить логотип 23 июля. Тогда на своей странице в соцсети он написал, что планирует «попрощаться с брендом Twitter и постепенно со всеми птицами».
24 июля появилась информация, что Роскомнадзор отказался снять блокировку с Twitter после смены названия. В ведомстве заявили, что домен x.com по-прежнему адресует пользователей на заблокированный twitter.com, и оснований для снятия ограничений нет.