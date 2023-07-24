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18:04, 24 июля 2023Интернет и СМИ

Медведев посмеялся над ребрендингом Twitter

Дмитрий Медведев назвал ребрендинг Twitter отличным

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посмеялся над сменой логотипа Twitter, назвав его отличным. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

«Так теперь это X? Отлично! Там где есть X, там есть и V, и Z», — пошутил он над ребрендингом, отсылая к обозначениям, ставшим символами специальной военной операции на Украине.

Ранее стало известно, что владелец Twitter Илон Маск изменил название и логотип компании на X. Теперь официальным символом платформы считается не голубая птица, а черно-белая буква Х.

Маск пообещал сменить логотип 23 июля. Тогда на своей странице в соцсети он написал, что планирует «попрощаться с брендом Twitter и постепенно со всеми птицами».

24 июля появилась информация, что Роскомнадзор отказался снять блокировку с Twitter после смены названия. В ведомстве заявили, что домен x.com по-прежнему адресует пользователей на заблокированный twitter.com, и оснований для снятия ограничений нет.

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    Мария Большакова
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