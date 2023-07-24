16-летняя российская теннисистка шуткой оценила разгромную победу над украинкой

Теннисистка Мирра Андреева шуткой оценила победу над украинкой Ястремской на турнире WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева оценила разгромную победу над украинкой Даяной Ястремской в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в швейцарской Лозанне. Ее слова приводятся на сайте организации.

«Я показала великолепный уровень тенниса… Хотя лучше уточните потом у моего тренера…» — пошутила 16-летняя спортсменка. Она заявила, что очень довольна победой, так как старалась показывать свой теннис и бороться за каждое очко.

Матч между россиянкой и украинкой прошел ранее 24 июля. Андреева победила со счетом 6:0, 6:2.

17 июля Андреева впервые вошла в топ-100 WTA и расположилась на 66-м месте. Ранее она дошла до 1/8 финала Уимблдона 2023 года, где проиграла американке Мэдисон Кис. В мае спортсменка дошла до третьего круга дебютного для себя «Ролан Гаррос».