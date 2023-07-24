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22:18, 24 июля 2023Спорт

16-летняя российская теннисистка шуткой оценила разгромную победу над украинкой

Теннисистка Мирра Андреева шуткой оценила победу над украинкой Ястремской на турнире WTA

Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева оценила разгромную победу над украинкой Даяной Ястремской в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в швейцарской Лозанне. Ее слова приводятся на сайте организации.

«Я показала великолепный уровень тенниса… Хотя лучше уточните потом у моего тренера…» — пошутила 16-летняя спортсменка. Она заявила, что очень довольна победой, так как старалась показывать свой теннис и бороться за каждое очко.

Матч между россиянкой и украинкой прошел ранее 24 июля. Андреева победила со счетом 6:0, 6:2.

17 июля Андреева впервые вошла в топ-100 WTA и расположилась на 66-м месте. Ранее она дошла до 1/8 финала Уимблдона 2023 года, где проиграла американке Мэдисон Кис. В мае спортсменка дошла до третьего круга дебютного для себя «Ролан Гаррос».

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    Анастасия Борисова
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