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18:26, 24 июля 2023Силовые структуры

Прокуратура обжаловала отказ поместить блогера Лерчек под домашний арест

В Москве прокуратура обжаловала отказ суда поместить блогера Лерчек под домашний арест

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Прокуратура Москвы обжаловала отказ Пресненского районного суда ужесточить меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и поместить ее под домашний арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура просит отменить решение и направить материалы дела на пересмотр.

Ранее суд отказался переводить блогера под домашний арест. Такое же решение было принято в отношении ее мужа Артема Чекалина. Прокуратура уже его опротестовала.

В настоящее время Чекалиным избрана более мягкая мера пресечения — запрет определенных действий. Они не могут использовать средства связи, выходить в интернет и общаться со свидетелями по делу. Однако утверждается, что Лерчек неоднократно нарушала предписание.

Об уголовном деле в отношении семьи Чекалиных стало известно 7 марта. Лерчек обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. В доме Чекалиных провели обыски.

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    Илона Палей
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