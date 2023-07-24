Прокуратура обжаловала отказ поместить блогера Лерчек под домашний арест

В Москве прокуратура обжаловала отказ суда поместить блогера Лерчек под домашний арест

Прокуратура Москвы обжаловала отказ Пресненского районного суда ужесточить меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и поместить ее под домашний арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура просит отменить решение и направить материалы дела на пересмотр.

Ранее суд отказался переводить блогера под домашний арест. Такое же решение было принято в отношении ее мужа Артема Чекалина. Прокуратура уже его опротестовала.

В настоящее время Чекалиным избрана более мягкая мера пресечения — запрет определенных действий. Они не могут использовать средства связи, выходить в интернет и общаться со свидетелями по делу. Однако утверждается, что Лерчек неоднократно нарушала предписание.

Об уголовном деле в отношении семьи Чекалиных стало известно 7 марта. Лерчек обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. В доме Чекалиных провели обыски.