Стала известна судьба пострадавшей в теракте на Крымском мосту девочки

Пострадавшая в теракте на Крымском мосту после выписки будет жить с дядей и тетей

14-летняя девочка, пострадавшая в теракте на Крымском мосту, после выписки будет жить со своими тетей и дядей. Судьба школьницы стала известна из беседы ее родственника с KP.RU.

По словам мужчины, после выписки из больницы его племянница находится в «прекрасном» физическом и эмоциональном состоянии. О том, что ее родителей не удалось спасти, россиянке сказали четыре дня назад. «Вы сами должны понимать, как она восприняла это. Я думаю, вы догадываетесь. Все мы живые люди. Шоковое состояние она перенесла», — сказал дядя пострадавшей.

Ранее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов сообщил, что пострадавшую при атаке на Крымский мост девочку выписали. Он подчеркнул, что состояние девочки оценивается как удовлетворительное.

В свою очередь, Mash выяснил, что у девочки диагностировали аутоиммунный тиреоидит — заболевание, при котором иммунитет человека атакует его же щитовидную железу, из-за чего та не может полноценно функционировать. Как объяснил «Ленте.ру» иммунолог Николай Крючков, это неприятный и неизлечимый диагноз, но при правильном подходе к терапии с ним живут долго.

Рано утром 17 июля пострадавшая девочка и ее родители проезжали по Крымскому мосту в момент атаки по нему надводных дронов Вооруженных сил Украины. Школьница сидела на заднем сиденье и не была пристегнута. Из-за взрыва она вылетела в лобовое стекло головой и застряла. Родителей подростка спасти не удалось.