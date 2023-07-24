Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:07, 24 июля 2023Россия

Стала известна судьба пострадавшей в теракте на Крымском мосту девочки

Пострадавшая в теракте на Крымском мосту после выписки будет жить с дядей и тетей
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

14-летняя девочка, пострадавшая в теракте на Крымском мосту, после выписки будет жить со своими тетей и дядей. Судьба школьницы стала известна из беседы ее родственника с KP.RU.

По словам мужчины, после выписки из больницы его племянница находится в «прекрасном» физическом и эмоциональном состоянии. О том, что ее родителей не удалось спасти, россиянке сказали четыре дня назад. «Вы сами должны понимать, как она восприняла это. Я думаю, вы догадываетесь. Все мы живые люди. Шоковое состояние она перенесла», — сказал дядя пострадавшей.

Ранее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов сообщил, что пострадавшую при атаке на Крымский мост девочку выписали. Он подчеркнул, что состояние девочки оценивается как удовлетворительное.

В свою очередь, Mash выяснил, что у девочки диагностировали аутоиммунный тиреоидит — заболевание, при котором иммунитет человека атакует его же щитовидную железу, из-за чего та не может полноценно функционировать. Как объяснил «Ленте.ру» иммунолог Николай Крючков, это неприятный и неизлечимый диагноз, но при правильном подходе к терапии с ним живут долго.

Материалы по теме:
После серии взрывов на Крымском мосту возбуждено дело о теракте. Что известно об атаке украинских дронов?
После серии взрывов на Крымском мосту возбуждено дело о теракте. Что известно об атаке украинских дронов?
17 июля 2023
Супруги из Белгородской области погибли при теракте на Крымском мосту, их дочь в реанимации. Что известно о жертвах?
Супруги из Белгородской области погибли при теракте на Крымском мосту, их дочь в реанимации.Что известно о жертвах?
17 июля 2023
Теракт на Крымском мосту. Как ВСУ организовали взрыв, что известно о погибших и раненых?
Теракт на Крымском мосту. Как ВСУ организовали взрыв, что известно о погибших и раненых?
17 июля 2023

Рано утром 17 июля пострадавшая девочка и ее родители проезжали по Крымскому мосту в момент атаки по нему надводных дронов Вооруженных сил Украины. Школьница сидела на заднем сиденье и не была пристегнута. Из-за взрыва она вылетела в лобовое стекло головой и застряла. Родителей подростка спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России отреагировал на атаки украинских дронов в Москве и Крыму

    Врач назвал россиянкам неочевидную причину плохо сидящей на теле одежды

    Бегущего вдоль российской железной дороги белого медведя сняли на видео

    Россиянин из мести опубликовал интимные фото экс-жены в родительских чатах

    В России уточнили порядок получения квартир

    Оставшийся в России продуктовый гигант позволит призывать своих сотрудников

    Стало известно об атаке четырех БПЛА на Белгородскую область

    Стала известна судьба пострадавшей в теракте на Крымском мосту девочки

    Рост цен на авиабилеты в России объяснили

    В США заявили о тайных переговорах Украины и Польши об объединении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости